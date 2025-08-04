توافد المواطنين إلى لجان مركز شباب مصر ببولاق الدكرور للتصويت فى انتخابات الشيوخ.. صور

شهدت لجان مركز شباب مصر ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، توافد عدد كبير من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ فتح اللجان في التاسعة صباح اليوم.

بدأ العديد من المواطنين في التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا على مستوى الجمهورية.



وحرص المواطنين في الاصطفاف على أمام اللجان الانتخابية قبل بدء فتح اللجان بساعة.

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، منذ دقايق وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين داخل مكان لجنة التصويت.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة مهمة في تعزيز الحياة النيابية المصرية، من خلال اختيار أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان.

مجلس الشيوخ ودوره

يعد مجلس الشيوخ مؤسسة تشريعية واستشارية تعمل على دعم مجلس النواب، وتقديم الرأي في مشروعات القوانين والقضايا الوطنية الكبرى.

ويأتي انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في إطار استكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية الحديثة.

انتخابات مجلس الشيوخ

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين اللجان وتجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين في المواعيد المحددة.

موعد فتح اللجان الانتخابية …… انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد فتح اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستقبل القضاة المشرفون على صناديق الاقتراع الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يستمر التصويت ليومين متتاليين وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تجهيز كافة اللجان الانتخابية بالأدوات اللازمة لعملية الاقتراع، بالإضافة إلى توفير مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام بإجراءات التنظيم داخل وخارج المقرات.