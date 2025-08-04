الدولة فى طوابير الاقتراع| الرئيس السيسي والوزراء أول المشاركين بانتخابات الشيوخ

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وكانت الحكومة أول من كان فى طوابير الاقتراع وعلى رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

الرئيس السيسي يدلى بصوته

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، التي تجري داخل مصر اليوم و غدا الثلاثاء، و تم الإدلاء في لجنة سيادته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

مدبولى يدلى بصوته ويؤكد: توفير بيئة انتخابية حضارية

كما أدلى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، للإسهام بصورة إيجابية في صياغة مستقبل وطنهم العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنضبط، بمختلف لجان الاقتراع بالمحافظات، بتناغم كامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.

وزير الزراعة يدلى بصوته

وأيضًا أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، الاثنين، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بالإسكندرية.



وأكد الوزير في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ المنقضية مدته كان له دور محوري ومهم في مناقشة القضايا الوطنية الكبرى، ومن بينها العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف أنه من المنتظر أن يكمل المجلس الجديد تلك المسيرة، وذلك لمناقشة المزيد من الموضوعات والقضايا الوطنية الهامة.

وزير التعليم يشارك بالانتخابات

كما أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وذلك بمقر لجنته بمدرسة رشيد الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة محافظة القاهرة.

وزير الكهرباء يشارك فى الانتخابات

وعلى نفس السياق، أدلى وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل إحدي اللجان بمدينة نصر.

وزير العمل يصوت بانتخابات مجلس الشيوخ

كما أدلى وزير العمل محمد جبران، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين، باللجنة الانتخابية، بمقر مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، وذلك في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، ولتأكيد أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران - خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن إجراء هذه الانتخابات التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة تُعد رسالة طمأنة، واستقرار، وتُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية دليل على الوعي والمسؤولية الوطنية.

وزير التموين

أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.