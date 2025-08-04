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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجاة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق مما يكون فرصة للمستهلك ، ولكن الأزمة تأتى مع المربين فقد تكون الأسعار غير ملائمة له ولكنه بالنهاية يخضع لسياسة العرض والطلب.

انخفاض أسعار الأعلاف

 

وفى هذا الصدد ، ذكر  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الحملات الفجائية وتكثيف حملات التفتيش على مخازن الأعلاف مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة.

وقال " فاروق" خلال تصريحات له،  إن زيادة المعروض من الأعلاف أسفرت عن انخفاضها حوالى 2000 جنيه بالطن ومن المعروف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المفروض بين المستهلك والمربي .
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 4 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 


أسعار البيض اليوم الأثنين

 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

الدواجن البيض أسعار الدواجن الأعلاف أسعار الدواجن اليوم

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