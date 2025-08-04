عبدالمحسن سلامة: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، أن المشاركة في الانتخابات تُعد من أهم الواجبات الوطنية، مشددًا على أن العزوف عن التصويت بمثابة تخلي عن الحق الدستوري والتأثير الفعلي في المستقبل السياسي للدولة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد"، إنه توجه إلى لجنته الانتخابية بمحافظة القليوبية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ولاحظ وجود إقبال معقول من المواطنين، مضيفًا: "كنت واقف وفيه على الأقل 10 أشخاص قدامي على باب اللجنة، وكان في مستشارة قضائية تقوم بدور محترم في تنظيم العملية الانتخابية وتوجيه الناخبين بهدوء".

وأوضح أن ورقة التصويت للقائمة الموحدة لفتت انتباهه لأنها تتيح للناخبين حرية الاختيار عبر خيار "انتخب أو لا تنتخب"، مشيرًا إلى أن هذا يعكس احترامًا لرغبة الناخب ويعزز من شفافية العملية الانتخابية، وأضاف: "المطلوب فقط 5% من الأصوات لنجاح القائمة، وإذا لم يرغب المواطن في التصويت للقائمة يمكنه الامتناع، ولكن يجب أن يشارك ويُعبّر عن رأيه".

وتابع: "المواطن حر في اختياراته سواء أراد التصويت للمستقلين أو لمرشحي الأحزاب، ولكن الأهم أن يُشارك، لأن المشاركة تعني أن صوتك مسموع، وأنك تؤدي دورك الوطني".

ولفت إلى أن عملية التصويت تُسهم في تعميق الوعي السياسي، وتنهي حالة السلبية التي يعاني منها البعض، مشددًا على أن الحقوق لا تُنال دون سعي وتحرك.