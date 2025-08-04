شكل مميز للشرطة النسائية لمساعدة الناخبات للإدلاء بأصواتهن بانتخابات الشيوخ بأسوان

شاركت الشرطة النسائية فى أسوان خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بشكل مميز، وخاصة في مساعدة الناخبات أثناء دخولهن اللجان لتسهيل العملية الانتخابية عليهن، فضلاً عن مساعدة المسنين في الحركة بالكرسي المتحرك داخل اللجنة.

فيما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بأسوان مشاركة فعالة من الإخوة الأقباط الذين حرصوا على التوافد علي مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدين أن صوتهم الانتخابي واجب وطني يرتبط بروح المواطنة والانتماء لمصر.

فيما تتواصل المشاهد المضيئة داخل اللجان الإنتخابية فى محافظة أسوان حيث حرص العديد من ذوى الهمم على التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، مؤكدين أن الإعاقة لن تكون عائق لهم أمام ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الشورى .

الشرطة النسائية

وقال السيد أحمد عبدالله 70 عاما أحد الناخبين من ذوي الهمم أثناء خروجه من لجنة التصويت بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان " أنا جيت بنفسي رغم الجو الحر والتحديات، لأني حريص على المشاركة السياسية، واخترت اللي يمثلني ويعبر عن صوتي"، لأن وطننا الغالى مصر يستحق من الجميع المشاركة الفعالة في بناء مستقبله.

وأشاد بتيسير الإجراءات داخل اللجنة الانتخابية وسهولة الدخول والخروج ، وهو الذى يستحق الشكر لكل من ساهم في توفير بيئة ملائمة تُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم بكل كرامة واحترام.

هذا ومع انتصاف اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ وحلول فترة الظهيرة تواصل اللجان الانتخابية توافد الناخبين عليها بشكل مكثف بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان فى مشاهد مضيئة تجسد الوعى الوطنى لدى المواطن الأسوانى من أجل دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم .

عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تجوب كافة مقار اللجان الإنتخابية داخل مدن ومراكز المحافظة ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار 4 و 5 أغسطس الجارى.