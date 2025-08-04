حماة الوطن: مجلس الشيوخ استشاري وله دور كبير في إنجاح الحياة السياسية

أكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن الأحزاب السياسية الكبرى قامت بعمل كبير للعمل على إنجاح إنتخابات مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم وغدا داخل محافظات الجمهورية.

قال طارق نصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري وله دور كبير في إنجاح الحياة السياسية في الدولة المصرية، ويتم بذل جهود كبيرة على كافة الملفات في الدلخ اوالخارج.

وتابع أمين عام حزب حماة الوطن، لا بد أن يكون لدينا مجلس نواب ومجلس للشيوخ، لذا لا بد أن نوعي الشعب المصري بالكامل بأهمية إنتخابات مجلس الشيوخ، لدوره الهام في الحياة السياسية المصرية.