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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نعيش كذبة كبرى.. رائد فضاء من ناسا يكشف حقيقة مذهلة| ما القصة؟

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في شهادة مثيرة سلطت الضوء على نظرة مختلفة تماما للعالم، كشف رائد الفضاء الأمريكي رونالد غاران، أحد أفراد بعثات وكالة "ناسا"، عن إدراك عميق توصل إليه بعد قضاء 178 يوماً في المدار الفضائي، مؤكدًا أن العالم يعيش "كذبة كبرى" تتمثل في اعتبار الاقتصاد والنمو والربح أساس الحياة، بينما الحقيقة، من وجهة نظره، أن الأرض ذاتها هي الأساس ومصدر الحياة، وتستحق أن تكون محور اهتمام البشرية.

من الفضاء الأرض كائن حي هش

وخلال مهمته التي دارت على ارتفاع نحو 402 كيلومتر فوق سطح الأرض، قال غاران إن ما رآه من نافذة محطة الفضاء الدولية تجاوز مجرد المناظر الطبيعية من محيطات وقارات.

فقد وصف الأرض بأنها "كائن حي هش" تحيط به طبقة رقيقة زرقاء اللون، تمثل الغلاف الجوي، الذي وصفه بـ"شريان الحياة لجميع الكائنات الحية".

وأوضح في مقابلة مع مجلة "Big Think" أن النظر إلى الكوكب من الفضاء يكشف بوضوح كيف تتعامل الأنظمة البشرية مع الطبيعة وكأنها مجرد تابعة للاقتصاد العالمي، بينما الحقيقة أن الأنظمة البيئية هي الأصل، والاقتصاد يجب أن يخدمها لا أن يدمرها.

لحظة إلهام ومراجعة للواقع

وصف غاران لحظاته تلك على متن محطة الفضاء بأنها "لحظة إلهام" دفعته للتفكير في مدى انفصال النظام البشري عن الواقع البيئي، مؤكدًا أن المشكلة ليست علمية أو تقنية، بل فلسفية في جوهرها. 

وأضاف: "نحن نعيش كذبة.. الكذبة تقول إن الاقتصاد يجب أن يوجه كل قراراتنا، حتى وإن دمر الأرض التي تمنحنا الحياة".

وأشار إلى أن هذا النموذج العالمي غير مستدام، متسائلا عن جدوى النمو والربح إذا كانا يأتيان على حساب استمرارية الحياة على الكوكب.

تحذيرات من العلماء ودراسات تؤكد

تتوافق رؤية غاران مع تحذيرات أطلقها علماء بيئة واقتصاد في السنوات الأخيرة.

 حيث كشفت دراسة صادرة عن مركز ستوكهولم للمرونة عام 2021، أن البشرية قد تجاوزت بالفعل عدة "حدود كوكبية" تضمن استدامة الحياة، أبرزها سلامة المحيط الحيوي والتوازن الجيوكيميائي للأرض، نتيجة الضغوط التي يفرضها السعي الدائم للنمو الاقتصادي.

“تأثير النظرة الشاملة” رؤية من خارج الكوكب

يشير غاران إلى صورة "شروق الأرض" الشهيرة التي التقطت من على متن مركبة أبولو 8 عام 1968، والتي غيرت نظرة البشرية للأرض، حيث أبرزت الكوكب كجسم واحد، يطفو وحيدا في ظلمة الفضاء.

ويرى علماء النفس أن هذه التجربة تُعرف بـ"تأثير النظرة الشاملة"، وهو تحول إدراكي يحدث لدى رواد الفضاء نتيجة رؤية الأرض من منظور كوني، ويؤدي غالبا إلى شعور عميق بالوحدة والارتباط في آن واحد.

دعوة للتغيير

وفي ضوء هذه التجارب، يدعو غاران إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان وكوكبه، مؤكدًا أن المستقبل المستدام يبدأ حين نُدرك أن الاقتصاد يجب أن يكون وسيلة لخدمة الأرض والحياة، لا العكس.
 

رائد الفضاء ناسا حدود كوكبية رائد الفضاء الأمريكي رونالد غاران

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