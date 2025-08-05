الانتهاء من تركيب وإنارة 750 عمودا لخدمة أهالي مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد الانتهاء من أعمال تركيب وإنارة ٧٥٠ عمود إنارة بمساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف المناطق السكنية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية ورفع كفاءة المرافق العامة

الإنتهاء من تركيب وإنارة ٧٥٠ عمود لخدمة أهالي مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد

وشملت الأعمال تركيب الأعمدة ومد كابلات توصيل التيار الكهربائي وتركيب اللوحات الخاصة بالتحكم في الإنارة، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٠٪؜، وتمت إنارتها بالكامل، إلى جانب تركيب الولاعات والكابلات الخاصة بالمشروع.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطرق والإنارة العامة بمدينة بورفؤاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تيسير حركة السير، والحفاظ على سلامة الأهالي وخاصة بمنطقة مساكن الفيروز، التي تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات خلال المرحلة المقبلة.