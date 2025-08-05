وزارة الشباب والرياضة تكرم الفائزين في معرض "فيها حاجة حلوة" بدار الأوبرا المصرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات تكريم الفائزين بمعرض فيها حاجة حلوة، والذي يعد نتاج الأعمال الفنية التي تم تنفيذها .

يأتي ذلك ضمن ملتقى فيها حاجة حلوة للمحافظات والمدن السياحية والتراثية، في دورته الأولى، بمشاركة عدد من المحافظات، وهي: القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة)، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان.



وأُقيم حفل الافتتاح بقاعة آدم حنين بدار الأوبرا المصرية، بحضور الأستاذ علاء الدين الدسوقي – وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور أحمد نظمي – مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى غداً الثلاثاء الموافق ٥ أغسطس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ليتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالإبداعات الفنية التي تعكس جمال وتنوع التراث المصري في مختلف ربوع الوطن.