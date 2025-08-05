الأهلي يستعد بإجراءات جديدة لحسم مصير كوكا

يتجه النادي الأهلي لفتح ملف تجديد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة في حال فشل رحيله عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية ،أن كوكا باقي في عقده سنة مع الأهلي والاتجاه في الأهلي حاليًا هو إنه في حال فشل رحيل اللاعب فيجب الوصول لاتفاق معه لتجديد عقده قبل بداية الموسم من أجل الحفاظ على حق النادي في اللاعب وعدم رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

وعن ملف انتقاله إلى قاسم باشا مازال متوقف بسبب مطالب الأهلي التعاقدية ورغبة مدرب قاسم باشا في الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عرض عبد القادر 30 مليون جنيه على الأهلي للرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشأن تقديم أحمد عبد القادر عرضا ماليا بقيمة 30 مليون جنيه للنادي الأهلي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأكد شوبير خلال برنامجه الاذاعي “انتشرت أخبار كثيرة عن أن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه، للحصول على الاستغناء الخاص به، لكنني تواصلت بنفسي مع مسؤول داخل النادي، وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد”

وأضاف أن الأهلي تلقى في وقت سابق، عرضا من نادي الحزم السعودي لضمه، وجرى التعامل مع الأمر باحترافية واحترام من جانب الإدارة.