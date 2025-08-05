ليوناردو دي كابريو قد ينقذ HEAT 2 من التأجيل بسبب ميزانيته الضخمة

يواجه مشروع فيلم HEAT 2 للمخرج الشهير مايكل مان مأزقًا تمويليًا، بعد أن أبدت شركة وارنر برذرز تحفظًا على المضي قُدمًا في إنتاج الفيلم، الذي تصل ميزانيته إلى حوالي 170 مليون دولار.



ورغم الإعجاب العام بالسيناريو، فإن التكلفة الباهظة دفعت الشركة للبحث عن شريك مالي، حيث دخلت مؤخرًا في مفاوضات مع شركة Apple للمشاركة في تمويل الفيلم.

ذكرت تقارير موثوقة أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو قد أجرى محادثات مباشرة مع مايكل مان بشأن بطولة الفيلم.



ووفقًا لمصادر مقربة، فإن انضمام دي كابريو رسميًا للمشروع سيكون كفيلًا بدفع وارنر برذرز لتغيير موقفها، والموافقة على بدء التصوير خلال 2025.

كان مايكل مان قد انتهى من كتابة السيناريو في وقت سابق هذا العام، مبنيًا على روايته Heat 2 التي نُشرت عام 2022.



وتتناول الرواية أحداثًا تقع قبل وبعد أحداث الفيلم الأصلي، وقد تلقت النصوص إشادة داخلية من مسؤولي الاستوديو، مما فتح الباب أمام عملية اختيار الممثلين، التي تتضمن أسماء مرشحة مثل آدم درايفر.

من المتوقع أن يشمل تصوير الفيلم عدة مواقع عالمية مثل لوس أنجلوس، شيكاغو، المكسيك، وربما إندونيسيا، على أن يُصوَّر خلال العام المقبل، في حال تأمّن التمويل النهائي.



المشروع يُصنف كفيلم جريمة وإثارة كبير يتطلب تقنيات عالية وإنتاج ضخم، وهو ما يبرر ميزانيته المرتفعة.



ورغم النجاح الفني لمايكل مان، فإن شركة وارنر برذرز ما زالت متأثرة بفشل فيلمه السابق Ferrari الذي بلغت ميزانيته 95 مليون دولار وحقق فقط 44 مليون دولار عالميًا.



هذا الأداء التجاري الضعيف جعل الشركة تتريث قبل الالتزام الكامل بمشروع ضخم جديد دون ضمانات.



الرهان حاليًا على إتمام صفقة الشراكة مع Apple، التي أبدت اهتمامًا بالمشاركة في تمويل الفيلم، خاصة مع وجود نجم بحجم دي كابريو واحتمالات تجارية كبيرة في السوق العالمي.

في حال نجحت هذه الشراكة، قد يبدأ تصوير Heat 2 رسميًا في منتصف 2025، ويُعرض في 2026 أو 2027.

صدر فيلم Heat عام 1995 من إخراج مايكل مان، ويُعد واحدًا من أبرز أفلام الجريمة والإثارة في تاريخ السينما الأمريكية.



جمع الفيلم لأول مرة بين اثنين من عمالقة التمثيل وهما روبرت دي نيرو في دور السارق المحترف “نيل مكولي”، وآل باتشينو في دور المحقق “فينسنت هانا”.



يدور الفيلم حول صراع ذهني ونفسي محتدم بين مجرم محترف وشرطي عنيد، في سياق من المواجهات المعقدة والمشاعر المتداخلة.



الفيلم حقق نجاحًا نقديًا كبيرًا، وأثّر لاحقًا في أجيال من صانعي أفلام الجريمة، ليُصبح اليوم فيلمًا كلاسيكيًا لا غنى عنه في ذاكرة السينما.