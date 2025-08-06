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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 يوم صحة.. 32 مليونًا و570 ألف خدمة طبية مجانية خلال 21 يومًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 32 مليونًا و570 ألفًا و800 خدمة طبية مجانية خلال 21 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

مشاركة 12 قطاعًا مختلفًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الاثنين، مليونًا و822 ألفًا و49 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 686 ألفًا و167 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 425 ألفًا و630 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 128 ألفًا و978 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 61 ألفًا و497 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 50 ألفًا و217 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و803 خدمات، كما قدّمت الحملة 222 ألفًا و87 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و680 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 104 آلاف و512 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفًا و282 قرارَ علاجٍ على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألفين و618 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 12 ألفًا و825 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ99 ألفًا و753 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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