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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي

منتخب ناشئي اليد
منتخب ناشئي اليد
إسراء أشرف

يستهل المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2006"، مشواره في بطولة العالم رقم 11 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بافتتاح بطولة العالم لناشئي كرة اليد

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مصر وكوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم تدريباته واستعداداته مساء أمس الثلاثاء على نفس الصالة التي ستقام عليها مباراة حفل الافتتاح.

مجموعة مصر في بطولة العالم لناشئي كرة اليد

وتلعب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: "كوريا الجنوبية - البحرين - اليابان".

قائمة منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة

وتضم القائمة النهائية:  

حراس المرمی: یوسف عبد الهادي - عمر فتحي - عبد الملك محمود السيد "2008"

جناح أيسر: عمر مصطفى بركة - حازم الصباغ

ظهير أيسر: أحمد حلمي مصبح - عادل أحمد سعد - يحيى الكردي

صانع الألعاب: يوسف عبد الغني - حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن: محمد عدلان - يوسف عمرو "2008" - سيف الدين جلال - كريم حمدي السيد

جناح أيمن: زیاد أحمد عواد - عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة: محمد أحمد إسماعيل - حسين محمد - على مدبولي


بطولة العالم لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة الدكتور حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

منتخب ناشئي اليد المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة بطولة العالم لكرة اليد

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