الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: استفيدوا بكل لحظة.. أنتم مستقبل مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية لم تعد مصنعًا لإعداد الرجال فقط، بل أصبحت منارة لتأهيل الرجال والسيدات القادرين على مواجهة التحديات، مشيدًا بالدور المحوري الذي تؤديه في بناء الشخصية الوطنية المتزنة.

التفاني في التدريب والتحصيل العلمي ضرورة وطنية

ووجه الرئيس نصيحة مباشرة لطلاب الأكاديمية قائلاً: "استفيدوا بكل لحظة أنتم موجودين فيها، بدنيًا وصحيًا وفكريًا"، مؤكدًا أن التحصيل العلمي والانضباط في التدريب هما أساس إعداد كوادر قادرة على قيادة مؤسسات الدولة مستقبلاً.

الوعي بالتحديات المحلية والإقليمية

وشدد الرئيس على أهمية الوعي الكامل بما يدور في الداخل المصري، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هذه المرحلة من تاريخ الوطن تتطلب كوادر مدركة، مثقفة، وقادرة على التعامل مع الواقع المتغير.

دعم متواصل للكوادر المدنية

وأشاد الرئيس السيسي بالدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية، مؤكداً أنها تمثل رافدًا مهمًا لتأهيل العناصر البشرية في مختلف التخصصات، ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.