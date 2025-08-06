الكويت تخسر من السويد 39-22 بافتتاح مونديال اليد تحت 19 سنة

افتتح منتخب الكويت لناشئي كرة اليد ، مشواره في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عام المقامة في مصر، بالهزيمة أمام منتخب السويد بنتيجة 39-22، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ودخل منتخب السويد المواجهة ، بقوة واضحة وسيطر على مجريات الشوط الأول منذ اللحظات الأولى، حيث أنهى النصف الأول من المباراة متقدما بفارق سبعة أهداف كاملة بنتيجة 18-11، بفضل التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة التي أربكت الدفاع الكويتي.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأوروبي تفوقه البدني والفني، موسعا الفارق تدريجيا حتى وصل إلى 17 هدفا مع صافرة النهاية، في تأكيد على جاهزية المنتخب السويدي للمنافسة على الصدارة في المجموعة.

ونال اللاعب السويدي فيغو هانكسون جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد تقديمه مستوى مميزًا على مستوى صناعة اللعب والتسجيل، حيث لعب دورا محوريا في حسم النتيجة لصالح فريقه مبكرا، وظهر بمستوى مبشر في مستهل مشاركته في البطولة

بالرغم من الخسارة القاسية، فإن مشاركة منتخب الكويت في البطولة الحالية تعد خطوة مهمة في عودته للمشهد العالمي بعد غياب طويل.

وتشارك الكويت للمرة الثانية فقط في تاريخها ببطولة العالم للناشئين، بعدما كان ظهورها الوحيد السابق في نسخة تونس 2009، واحتلت حينها المركز التاسع عشر.

ويطمح الفريق الكويتي في الظهور بشكل أفضل خلال الجولتين المقبلتين من دور المجموعات، من أجل محاولة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين والجهاز الفني.