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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وضع حجر أساس مصنعين للسبائك المعدنية بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

 شهد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنعي "Ferro Genesis" و"Willow Ferro" الهنديين للسبائك المعدنية، واللذين يمثلان باكورة الاستثمارات في منطقة وادي التكنولوجيا "الإسماعيلية شرق"، التابعة لاقتصادية قناة السويس، جاء ذلك  في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من كل مشروع ٤٠ مليون دولار، فيما يأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى العاشرة للقرار الجمهوري بإنشاء اقتصادية قناة السويس في ٢٠١٥.

وذلك بحضور سوريش ريدي، السفير الهندي بالقاهرة،  شينماي كومار، رئيس شركة "فيرو جينيسيس"، جاسجيت سينج، رئيس شركة "ويلو فيرو"، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر، أن المشروع الأول إنشاء مصنع Ferro Genesis الهندي على مرحلتين، بالإضافة لمرحلة ثالثة من المنتظر الاتفاق بشأنها؛ وذلك لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروع ١٥ ملايين دولار أي ما يعادل ٧٥٠ مليون جنيه، وعلى مساحة ٣٥ ألف م٢ ويوفر ١٥٠ فرصة عمل مباشرة.

أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء مصنع "ويلو فيرو Willow Ferro" الهندي للصناعات المعدنية على مرحلتين، تقع المرحلة الأولى على مساحة ٤٠ ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ ٢٥ مليون دولار، ويتيح المشروع ١٢٠ فرصة عمل مباشرة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع ٣٦ ألف طن سنويًّا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن يبدأ المصنع في فترات التشغيل الأولية بإنتاج الفيرو سيليكون، والفيرو كروم.

واستهل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كلمته قائلًا: "إنه لشرف عظيم أن أقف هنا اليوم في هذه المناسبة التاريخية لمحافظتنا الحبيبة الإسماعيلية.

اليوم، نحن لا نحتفل فقط بوضع حجر أساس، بل بتحقيق رؤية طال انتظارها، ونشهد الثمار الأولى لجهودنا الجماعية وخطوة هامة نحو التنمية المستدامة في سيناء، أرض الفيروز".

مضيفًا "هذه المشروعات هي نقطة البداية لعصر جديد في المنطقة الصناعية شرق الإسماعيلية، المعروفة باسم "وادي التكنولوجيا" لسنوات عديدة، انتظرنا تنمية هذه المنطقة الهامة، ومن خلال الجهود الترويجية الدؤوبة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت رؤيتها حقيقة الآن".

"إن هذا اليوم يمثل خطوة هامة وملموسة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على التزام الدولة بتنمية سيناء، هذه الأرض المباركة التي تحمل في طياتها الكثير من الخير والفرص".

مؤكدًا، هذا مثال واضح على الجهود المتكاملة للدولة، بينما نطور "وادي التكنولوجيا" ليكون الخلفية الصناعية لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فإننا لا نبني مجرد مصانع، بل نبني مجتمعًا تنمويًّا متكاملًا، هذا المجتمع مدعوم ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك كوبري الفردان الجديد، ومحطات السكك الحديدية المطورة، وأنفاق ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى المرافق الأساسية مثل محطات توليد الطاقة ومرافق معالجة المياه.

مختتمًا، دعونا نتطلع إلى استمرار نمو هذه المنطقة، وفرص العمل التي ستخلقها، والازدهار الذي ستحققه لجميع أبناء الإسماعيلية وسيناء، هذه هي لحظتنا لكتابة فصل جديد في تاريخ أمتنا العظيمة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع جهود الدولة في تنمية سيناء التي تشمل إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تعد منطقة "وادي التكنولوجيا" ظهيرًا صناعيًّا لها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق مجتمعات تنموية متكاملة مدعمة بالصناعة والأنشطة اللوجستية، ويخدم ذلك كله شبكة متطورة للنقل والمواصلات سواء كوبري الفردان الجديد ومحطات السكك الحديدية المطورة المعاد تشغيلها أو كذلك أنفاق ٣ يوليو أسفل قناة السويس، فضلًا عن البنية التحتية والمرافق من محطات الطاقة وتحلية ومعالجة المياه وغيرها، مضيفًا أن بدء تنمية "وادي التكنولوجيا" يمثل تمكينًا لكافة الأدوات الاقتصادية التي تتمتع بها الهيئة من ٤ مناطق صناعية و٦ مواني بحرية تتكامل فيما بينها لتساهم في ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة.

فيما اختتم وليد جمال الدين، كلمته بالإعلان عن افتتاحات مرتقبة بمنطقة "القنطرة غرب" الصناعية خلال سبتمبر القادم؛ حيث تعمل الهيئة على توطين وتعميق الصناعة بمناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة "القنطرة غرب" التي تعد قاعدةً صناعية عالمية لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

الإسماعيلية منطقة القناة اخبار الاسماعيلية

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