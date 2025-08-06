بعد قليل.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية بالعباسية

يلقى بعد قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

عظة البابا الأسبوعية

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، في لقاءات منفردة، ثلاثة من الآباء الأساقفة العموم من الذين يعاونون قداسته في العمل الرعوي بالقاهرة، وهم على الترتيب أصحاب النيافة:

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

الأنبا إرميا الأسقف العام.

الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

جرى خلال اللقاءات مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بخدمتهم الرعوية.