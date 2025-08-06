خبراء : ما بعد 7 أكتوبر كارثة استراتيجية وحماس تتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه غزة

وصف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما وصلت إليه غزة بـ"السقطة الكبرى"، مؤكدًا أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليوم هي نتيجة مباشرة للخيارات السياسية والعسكرية التي اتخذتها حركة حماس.

وقال "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن هناك محاولة متعمّدة لـتوجيه الهجوم نحو مصر من جانب حماس ومؤيديها، باعتبارها معادلة بسيطة تهدف إلى صرف الانتباه عن الفشل الذريع والمسؤولية الكاملة التي تتحمّلها الحركة عمّا آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّرت بوضوح عن هذه الحقيقة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن ما جرى في 7 أكتوبر لا يمكن مقارنته بحركات تحرر تاريخية كجبهة التحرير الجزائرية أو الفيتنامية، موضحًا أن حماس بدأت تحركها دون استراتيجية وطنية حقيقية، ولا توجد أي وثيقة أو موقف رسمي يُظهر أنها كانت تسعى لتحرير فعلي.

وأضاف سعيد في حواره بالبرنامج "إسرائيل تعلم جيدًا أن الجغرافيا الواقعة بين النهر والبحر تضم 14 مليون إنسان، نصفهم فلسطينيون، ونصفهم إسرائيليون، والهدف الإسرائيلي.