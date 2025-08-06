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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصر

توطين الصناعة
توطين الصناعة
حسن رضوان

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الكهربائية والمغذية لمشروع الضبعة النووي؛ تمثل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تحقيق الاستقلال الصناعي والاقتصادي.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تعد تكتفي بتنفيذ مشروعات كبرى، بل باتت تسعى إلى امتلاك أدوات التصنيع والإنتاج، وبناء قدرات ذاتية تواكب أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا في مشروع الضبعة النووي يعكس نهجًا جديدًا للدولة المصرية يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة، وليس فقط في البنية التحتية.

وأوضح النائب أن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات النووية، والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا، يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويُسهم في ضبط عجز الميزان التجاري.

كما أشاد بدراوي بالتعاون القائم بين الجانب المصري ونظيره الروسي، معتبرًا أن نقل الخبرات والتقنيات من الشركاء الدوليين يُعد فرصة ذهبية لبناء جيل جديد من الفنيين والمهندسين المصريين المؤهلين للعمل في صناعات دقيقة واستراتيجية.

وشدد على أن مشروع الضبعة ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع تنموي متكامل يُسهم في خلق بنية صناعية وتكنولوجية قوية، تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو دولة صناعية حديثة. 

البنية التحتية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النائب محمد بدراوي بتسريع وتيرة العمل مشروع الضبعة النووي

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