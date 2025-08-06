إيفرتون يعلن ضم نجم تشيلسي رسميا

أعلن نادي إيفرتون رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب تشيلسي كيرنان ديوسبيري هال، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن إيفرتون، في بيان رسمي، ضم ديوسبيري هال، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن الصفقة كلفت إيفرتون 25 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته 5 سنوات.

وبات هال (26 عامًا) خامس صفقات إيفرتون هذا الصيف، لينضم إلى الوافدين الجدد رفقة تشارلي ألكاراز، ثييرنو باري، مارك ترافيرز وآدم أزنو.

وأمضى اللاعب الإنجليزي موسمًا واحدًا فقط بقميص البلوز، بعد انضمامه للفريق من ليستر سيتي العام الماضي، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف البطولات.