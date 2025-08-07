قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء أزمة وسام أبوعلي في الأهلي.. وهذه تطورات صفقة انتقاله للدوري الأمريكي
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
أخبار العالم

وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي

القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بوفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي- الذي أصبح رئيسا بالنيابة لميانمار بعد أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي قبل أكثر من أربع سنوات.


وأعلن بيان صادر عن مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، وفاة سوي (74 عاما) في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم الخميس.

ويُشار الي ان مينت سوي توقف عن أداء مهامه الرئاسية - منذ أكثر من عام -بشكل فعال بعد أن تم الكشف عن مرضه.

وكانت وسائل إعلام حكومية في ميانمار بيَنت الثلاثاء الماضي  أنه كان في حالة حرجة ويتلقى رعاية مكثفة منذ 24 يوليو في مستشفى عسكري في نايبيتاو.

ويعاني مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام، وبعد بضعة أيام من مرضه، فوض الجنرال مين أون هلاينج، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية أثناء إجازته المرضية، حسبما ذكرت التقارير.

وأصبح مينت سوي رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.

وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة "نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه".

دولة ميانمار جيش ميانمار الجنرال مين أون هلاينج الرئيس السابق وين مينت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي

