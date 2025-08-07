المخرج الصربي نيكولا فيكوسوفيتش: نؤسس لحوار ثقافي من خلال الفن

قال المخرج الصربي نيكولا فيكوسوفيتش إن فيلمه الأخير "Obraz" حظي باستقبال واسع في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية، حيث شارك في أكثر من 15 مهرجانًا حتى الآن، محققًا ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "أشعر بسعادة وفخر كبيرين بتواصلي مرة أخرى مع الجمهور المصري، وكان لمشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي دور مهم في مسيرة الفيلم، إذ أسهم في انطلاقته العالمية وفتح له آفاقًا أوسع للمشاركة".

وأوضح فيكوسوفيتش أن الفيلم يطرح رسالة إنسانية تستند إلى قيم عالمية تتجاوز الانتماءات الدينية والثقافية، مشيرًا إلى أن الخلفية المسيحية لفريق العمل لم تمنعهم من إبراز وتقدير القيم الإسلامية المشتركة، قائلاً: "نحن نؤمن بأن ما يجمعنا من فضائل إنسانية أهم بكثير مما قد يفرقنا، وهو ما سعت قصة الفيلم إلى التعبير عنه من خلال التفاعل مع جمهور متنوع في ثقافته ومرجعياته".

وأشار إلى أن قصة الفيلم تدور في زمن الحرب العالمية الثانية، لكنها تستلهم أيضًا تجارب الحرب الأهلية التي شهدتها منطقة البلقان في العقود الأخيرة، مؤكدًا أن المشاعر التي عاشها شخصيًا خلال تلك الفترات شكلت أساسًا صادقًا لصناعة الفيلم.

وتابع: "في طفولتي، عايشت ثلاث حروب أهلية دموية، تركت آثارًا عميقة في نفسي. أردت أن أجسد هذه التجربة من خلال عمل فني يسلط الضوء على مأساة الحرب وتبعاتها، ليس فقط في الماضي، بل في الواقع المعاصر كذلك".

وأكد المخرج الصربي أن الفن لديه قدرة فريدة على فتح النقاشات الثقافية والإنسانية، وأنه يرى في الأفلام وسيلة مقاومة سلمية لإحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل، قائلاً: "لا أستطيع أن أحارب إلا بأفلامي، وأسعى دائمًا لأن يكون الفن جسرًا للتفاهم والحوار".