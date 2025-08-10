بديل الحقن.. 3 مشروبات طبيعية لإنقاص الوزن

تعمل حقن التخسيس وإنقاص الوزن، على تنظيم الأنسولين وكبح الشهية، ولكنها باهظة الثمن، ولها آثار جانبية محتملة، ورغم أن هذه الأدوية الموصوفة تُقدم نتائج ملحوظة في إنقاص الوزن؛ إلا أنها ليست خالية من الآثار الجانبية، لذلك، يُفضل البحث عن «بدائل طبيعية» تُقدم نتائج ملموسة في إنقاص الوزن، دون أن تكون مصحوبة بمجموعة من الآثار الجانبية.

مشروبات طبيعية لإنقاص الوزن

- ماء الكمون

هذا مشروبٌ مُحرِّكٌ للدهون، يُحفِّز الحرارة، تُغلى بذور الكمون في الماء وتُشرب دافئةً على معدةٍ فارغة.

فوائده:

الكمون غني بمضادات الأكسدة والحديد والمغذيات النباتية التي تدعم الهضم، وتُقلل الالتهابات، وتُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، تشير الدراسات إلى أن تناول مكملات الكمون قد يُؤدي إلى فقدان الوزن بشكل طفيف وتقليل محيط الخصر.

- الشاي الأخضر مع القرفة

ثنائي مضادات الأكسدة القوي الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه، الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، وخاصةً EGCG (إبيغالوكاتشين جالات)، الذي يساعد على تكسير الدهون الزائدة وزيادة أكسدة الدهون أثناء التمرين، وإضافة القرفة- وهي توابل معروفة بموازنة مستوى السكر في الدم- تُعطي هذا المشروب الكلاسيكي دفعة أيضية إضافية.

فوائده:

يرتبط الشاي الأخضر بزيادة حرق الدهون، خاصةً أثناء التمرين، تساعد القرفة على تنظيم استجابة الأنسولين والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهما عاملان أساسيان في تقليل دهون البطن.

- شاي الزنجبيل والليمون

هو مشروبٌ مُساعدٌ على الهضم ومضادٌ للانتفاخ، الزنجبيل معروفٌ بمساعدته على الهضم، وتخفيفه للانتفاخ، وزيادة نشاط الأيض، تناوله مع الليمون، وهو فاكهةٌ غنيةٌ بفيتامين سي ومُنقيةٌ للسموم، لتحصل على مشروبٍ قويٍّ لحرق الدهون.

فوائده:

يتميز الجينجيرول، المركب النشط في الزنجبيل، بخصائص حرارية تعزز حرق السعرات الحرارية وفقدان الدهون، يساعد الليمون على إزالة السموم من الكبد وترطيبه.