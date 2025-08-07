وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة على حي الموسكي بالقاهرة

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، جولة مفاجئة اليوم الخميس علي حي الموسكي بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة لمتابعة تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي .

وتابعت د. منال عوض، مع رئيس الحي ومديرة المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء وأعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف الخاص بمنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات فى نطاق عمل الحي، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي الموسكي للحصول على بعض الخدمات التي يقدمها الحي ، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة إنجاز طلباتهم .

ووجهت د.منال عوض رئيس الحي بالتواجد بصورة مستمرة بالمركز التكنولوجي لتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين فى الملفات الخدمية التى تمس حياتهم بشكل يومي ، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة طلبات التصالح الموجودة فى الحي والانتهاء من كافة أشكال التواصل مع المواطنين أصحاب تلك الملفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية بأهمية متابعة موقف المشروعات الجارية فى نطاق الحي ضمن الخطة الاستثمارية للتيسير علي المواطنين المترددين على مناطق الحي المختلفة ، وكذا الاهتمام بتنفيذ حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين وأصحاب المحلات فى نطاق حي الموسكي لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات.