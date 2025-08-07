رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

شارك الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذي ترأسه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلسين.

وقدم الوزير خلال الاجتماع الشكر إلى إدارة الجامعة الألمانية، ممثلة في الأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على استضافة فعاليات الاجتماع، الذي يأتي في إطار دعم التنسيق والتكامل بين مختلف روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع على أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقديم للجامعات، وإطلاعهم على ما شهدته منظومة التعليم العالي من تطور وتوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الجديدة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي عن تقديره لمشاركة جامعة الوادي الجديد الاهلية في هذا الاجتماع الهام، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الالتزام بجودة التعليم وتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي تطلعات الطلاب وتخدم احتياجات التنمية في المجتمع المصري، خاصة في المناطق النائية والصعيد.

وأعلن المجلسان خلال الاجتماع عن الحدود الدنيا للتقدم إلى كليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026، والتي تشمل 66 جامعة (34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية)، وتشمل الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة، والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

كما تقرر تطبيق نسب الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة على طلاب مدارس النيل، وكذلك على طلاب مدارس STEM بعد معادلة مجموعهم باستخدام معامل STEM وقدره 1.25، وفقًا للمعادلة المقررة.

ويتم التقديم من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر، في إطار حرص الوزارة على تيسير الإجراءات وتوفير فرص عادلة ومتنوعة للالتحاق بالتعليم الجامعي.