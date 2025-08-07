قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذي ترأسه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلسين.

وقدم الوزير خلال الاجتماع الشكر إلى إدارة الجامعة الألمانية، ممثلة في الأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على استضافة فعاليات الاجتماع، الذي يأتي في إطار دعم التنسيق والتكامل بين مختلف روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع على أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقديم للجامعات، وإطلاعهم على ما شهدته منظومة التعليم العالي من تطور وتوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الجديدة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي عن تقديره لمشاركة جامعة الوادي الجديد الاهلية في هذا الاجتماع الهام، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الالتزام بجودة التعليم وتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي تطلعات الطلاب وتخدم احتياجات التنمية في المجتمع المصري، خاصة في المناطق النائية والصعيد.

وأعلن المجلسان خلال الاجتماع عن الحدود الدنيا للتقدم إلى كليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026، والتي تشمل 66 جامعة (34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية)، وتشمل الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة، والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

كما تقرر تطبيق نسب الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة على طلاب مدارس النيل، وكذلك على طلاب مدارس STEM بعد معادلة مجموعهم باستخدام معامل STEM وقدره 1.25، وفقًا للمعادلة المقررة.

ويتم التقديم من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر، في إطار حرص الوزارة على تيسير الإجراءات وتوفير فرص عادلة ومتنوعة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد مجلس الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

عصام عبد الحميد

عصام عبد الحميد يعتذر عن الاستمرار مدربا لـ سلة الزمالك

صورة من اللقاء

ثقة وتركيز.. جلسة تحفيزية في المقاولون العرب قبل ضربة البداية بالدوري

محمد هاني

محمد هاني: لا أستطيع بيع الأهلي.. وفخور بإشادة إبراهيم حسن

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد