مصطفى بكري: مصر حريصة دائمة على وحدة السودان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أي مساس بوحدة السودان أمر مرفوض، مشيرا إلى أن مصر تحرص دائمة على وحدة السودان، وتعمل على أن يكون هناك استقرار داخل السودان.

وأكد كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أنه يقف اليوم متواضعا بالإنابة عن الشعب السوداني لنقدم الشكر والعرفان لمصر قيادة وشعبا على مواقفها التاريخية مع السودان.

وقال رئيس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رسالة الشعب السوداني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء الذي يثمن عاليا مواقف مصر التاريخية المهمة تجاه السودانيين.