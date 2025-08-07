قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025
توك شو

أنت رمز وقيمة وطنية كبيرة.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صبحي

محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حالة من القلق على الفنانين الكبار، محمد صبحي ومحمد منير، حيث  تعرضا لوعة صحية ونقلا للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الفنان محمد منير أجل حفلته بمهرجان العلمين، معلقا “أقول لمحمد منير لا أحد يستطيع التخلي عن أغانيك التي يعتز بها أهالي النوبة والصعيد ومصر ”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن “الفنان محمد صبحي هو الرمز والقيمة الوطنية نقول له سلامتك في مواقفك الوطنية وفي إبداعك والتزامك بقضايا الوطن”.
 

مصطفى بكري محمد صبحي محمد منير العلاج النوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

