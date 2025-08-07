أنت رمز وقيمة وطنية كبيرة.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صبحي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حالة من القلق على الفنانين الكبار، محمد صبحي ومحمد منير، حيث تعرضا لوعة صحية ونقلا للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الفنان محمد منير أجل حفلته بمهرجان العلمين، معلقا “أقول لمحمد منير لا أحد يستطيع التخلي عن أغانيك التي يعتز بها أهالي النوبة والصعيد ومصر ”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن “الفنان محمد صبحي هو الرمز والقيمة الوطنية نقول له سلامتك في مواقفك الوطنية وفي إبداعك والتزامك بقضايا الوطن”.

