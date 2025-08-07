إيزيس محمود : فخورة بالمشاركة الكبيرة للمرأة في انتخابات مجلس الشيوخ

قالت الدكتورة إيزيس محمود، مدير غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات، بالمجلس القومي للمراة، أعبر عن فخري الشديد بمشاركة المراة المصرية في الاستحقاقات التي تقوم بها الدولة المصرية وأخرها انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه منذ فتح اللجان وجدنا الحشود من المواطنين ومشاركة المرأة المصرية.

واضافت إيزيس محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه كان هناك دعوات مغرضة كانت تهدف لعدم المشاركة في التصويت، ولكن المرأة المصرية لم تستمع لتلك الدعوات، وعملت على المشاركة في الإنتخابات.

وتابعت مدير غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات، بالمجلس القومي للمراة، أن المراة المصرية كانت تعلم أن مشاركته في الانتخابات هو دعم للدولة المصرية خاصة في ظل المؤامرات التي تحيط بالدولة.