برلمانية: المرأة المصرية أثبتت نفسها كشريك أساسي في بناء الدولة

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالمشاركة الفاعلة والإيجابية للمرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكتبت ملحمة ليست بجديدة، بل امتداد لدورها الوطني المشرف في مختلف الاستحقاقات الدستورية التي مرت بها الدولة المصرية.

وقالت “سلامة” خلال تصريحات لها اليوم، إن المرأة المصرية دائمًا ما تكون في الصفوف الأولى، سواء في الانتخابات أو في دعم مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن وجودها لا يقتصر على مجرد التصويت، بل يتعداه إلى التأثير الحقيقي في صناعة القرار ودعم الاستقرار.

وأضافت: “المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوعي والمسؤولية، وأثبتت أنها شريك أساسي في بناء الدولة، وأنها دائمًا حاضرة عندما تناديها مصر، سواء في الاستحقاقات السياسية أو في مواجهة التحديات الكبرى”.

ووجهت النائبة تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية في كل ربوع الوطن، لما قدمته وتقدمه من دعم حقيقي للدولة المصرية، مؤكدة أن ثقة القيادة السياسية في المرأة تُترجم من خلال تمكينها في مختلف المجالات، وهو ما يعكسه الحضور القوي للمرأة في المشهد السياسي، سواء ناخبة أو مسؤولة أو ممثلة تحت قبة البرلمان فضلا عن الجهات التنفيذية والقضائية.