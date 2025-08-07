مجدي البري يعلن خوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن الغربية

في إطار الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، أعلن المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، عن خوضه جولة الإعادة على المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وذلك تحت شعار "استكمال ما بدأناه.. من أجل غدٍ أفضل".

وأكد المستشار مجدي البري، في بيان له، أن مشاركته في جولة الإعادة تأتي استجابة لثقة أبناء محافظة الغربية، ودعماً لمسيرة التنمية والإصلاح التي يتبناها حزب مستقبل وطن، ومواصلةً لخدمة المواطن المصري تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ووجه المستشار مجدي البري، الشكر لأهالي الغربية على دعمهم وثقتهم، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة الفعالة في جولة الإعادة، ومؤكدًا أن أبوابه ستظل مفتوحة للجميع، وأنه مستمر في العمل من أجل خدمة المواطن والنهوض بالمجتمع.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن تقدم المستشار مجدي البري بعد حصوله على 254,828 صوتًا، ليتأهل بذلك إلى جولة الإعادة أمام المرشح أحمد الجعبري، الذي حصل على 183,288 صوتًا، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة وفقًا للمصريين بالخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025، وداخل مصر: يومي 27 و28 أغسطس 2025.

‎ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الداخل والخارج اعتبارًا من منتصف ليل يوم 24 أغسطس، ووفقًا للهيئة الوطنية، وسيتم إعلان النتيجة النهائية لجولة

‎الإعادة يوم 4 سبتمبر 2025، بعد البت في أي طعون انتخابية محتملة، ليُستكمل بذلك تشكيل المجلس الجديد.