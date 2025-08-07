قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
مجدي البري يعلن خوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن الغربية

المستشار مجدي البري
المستشار مجدي البري
عبد الرحمن سرحان

في إطار الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، أعلن المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، عن خوضه جولة الإعادة على المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وذلك تحت شعار "استكمال ما بدأناه.. من أجل غدٍ أفضل".

وأكد المستشار مجدي البري، في بيان له، أن مشاركته في جولة الإعادة تأتي استجابة لثقة أبناء محافظة الغربية، ودعماً لمسيرة التنمية والإصلاح التي يتبناها حزب مستقبل وطن، ومواصلةً لخدمة المواطن المصري تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ووجه المستشار مجدي البري، الشكر لأهالي الغربية على دعمهم وثقتهم، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة الفعالة في جولة الإعادة، ومؤكدًا أن أبوابه ستظل مفتوحة للجميع، وأنه مستمر في العمل من أجل خدمة المواطن والنهوض بالمجتمع.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن تقدم المستشار مجدي البري بعد حصوله على 254,828 صوتًا، ليتأهل بذلك إلى جولة الإعادة أمام المرشح أحمد الجعبري، الذي حصل على 183,288 صوتًا، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة وفقًا للمصريين بالخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025، وداخل مصر: يومي 27 و28 أغسطس 2025.

‎ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الداخل والخارج اعتبارًا من منتصف ليل يوم 24 أغسطس، ووفقًا للهيئة الوطنية، وسيتم إعلان النتيجة النهائية لجولة 
‎الإعادة يوم 4 سبتمبر 2025، بعد البت في أي طعون انتخابية محتملة، ليُستكمل بذلك تشكيل المجلس الجديد.

فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

