الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يارب ترجعي لأولادك وبيتك بخير.. أسما إبراهيم تدعم أنغام

يارا أمين

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم، على تقديم الدعم وتمنيات الشفاء للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

وكتبت أسما إبراهيم عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: "ألف سلامة للنجمة أنغام، دعواتنا ليكي بالشفاء العاجل، تقومي بالسلامة يارب وترجعي تنوري الدنيا بصوتك وحضورك، وترجعي لأولادك وبيتك بخير".

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة متابعيه وكل محبي الفنانة أنغام على صحتها.

الحالة الصحية للفنانة أنغام 

وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حمد اللّٰه على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم امبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه، العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء اللّٰه تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

وقد عانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.

