قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين

خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن طرق دفع فاتورة المياه 2025  المختلفة ولعل أبرزها عبر الهاتف من خلال  خدمات الدفع الإلكتروني.

في هذا التقرير، نستعرض لك أبرز الطرق الإلكترونية المعتمدة لدفع فاتورة المياه عبر الهاتف المحمول، مع شرح مفصل للخطوات في كل وسيلة دفع، لضمان تجربة سهلة وآمنة.

أولًا: الدفع من خلال تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقات رسمية للهواتف الذكية تتيح للمستخدمين سداد فواتير المياه بكل سهولة، بالإضافة إلى تقديم قراءات العداد، وتقديم الشكاوى.

دفع فاتورة المياه بالموبايل

خطوات الدفع عبر التطبيق الرسمي:

تحميل تطبيق "قراءتي" أو "125" من متجر Google Play أو App Store

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي

اختيار الشركة التابعة (مثل مياه القاهرة، مياه الجيزة، مياه الإسكندرية)

إدخال رقم الحساب أو الكود الخاص بالفاتورة

عرض قيمة الفاتورة المطلوب سدادها

اختيار وسيلة الدفع (بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية)

تأكيد العملية واستلام إشعار بالسداد

ثانيا: الدفع عبر الموقع الرسمي لشركة المياه

تقدم بعض شركات المياه المحلية إمكانية سداد فاتورة المياه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، خاصة في المحافظات الكبرى.

خطوات الدفع من خلال الموقع:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه التابعة للمحافظة

اختيار خدمة "سداد الفاتورة"

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد

عرض الفاتورة ومراجعتها

اختيار وسيلة الدفع (فيزا أو ماستر كارد)

إدخال بيانات البطاقة البنكية وإتمام عملية السداد

طباعة إيصال أو حفظ نسخة إلكترونية من الإيصال

ثالثا: دفع فاتورة المياه من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

تتيح شركات المحمول الأربع (فودافون – أورنج – اتصالات – وي) إمكانية دفع فاتورة المياه عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بها، وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

خطوات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية:

فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية على الهاتف

اختيار "دفع فواتير" ثم "مرافق عامة"

تحديد "مياه الشرب"

إدخال رقم الحساب أو الكود الخاص بالفاتورة

مراجعة البيانات وقيمة الفاتورة

إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة لتأكيد السداد

رابعا : الدفع عبر خدمات فوري وأمان ومصاري

تعتبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"أمان" و"مصاري" من أكثر الطرق شيوعًا لسداد الفواتير، سواء من خلال التطبيقات أو من خلال زيارة أقرب منفذ معتمد.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر فوري

تقدم شبكة "فوري" خدمة دفع فواتير المياه لكافة شركات المياه بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن الاستفادة من الخدمة بإحدى الطريقتين:

دفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذ فوري

  • التوجه إلى أقرب محل تجاري أو صيدلية تحمل شعار "فوري".
  • طلب خدمة "دفع فاتورة مياه".
  • تحديد شركة المياه التابع لها المستخدم (مثل مياه القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية...).
  • تقديم رقم الاشتراك أو العداد الخاص بالمستهلك.
  • التأكد من قيمة الفاتورة المستحقة.
  • سداد المبلغ نقدًا.
  • استلام إيصال السداد فورًا.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق myFawry

  1. تحميل التطبيق على الهاتف وتسجيل الدخول.
  2. اختيار "مرافق عامة" ثم "المياه".
  3. تحديد شركة المياه التابع لها المستخدم.
  4. إدخال رقم الاشتراك.
  5. مراجعة الفاتورة وسدادها إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة أو بطاقة فيزا أو ماستركارد.

أمان

تُعد شبكة "أمان" أحد أبرز مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، وتوفر خيارات متنوعة لدفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذها أو من خلال تطبيق “Aman”.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذ أمان

  1. زيارة أقرب فرع أو منفذ يحمل شعار "أمان".
  2. إبلاغ الموظف برغبتك في سداد فاتورة المياه.
  3. تقديم رقم الاشتراك أو رقم العداد.
  4. التأكد من تفاصيل الفاتورة.
  5. سداد المبلغ واستلام الإيصال الذي يؤكد نجاح العملية.

دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق أمان 

  • تحميل تطبيق "Aman" على الهاتف.
  • إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
  • اختيار خدمات المرافق، ثم "المياه".
  • إدخال البيانات وسداد الفاتورة إلكترونيًا.

دفع فاتورة المياه 2025 مصاري

شبكة "مصاري" لا تقل كفاءة عن فوري وأمان، إذ تتيح للمستخدمين سداد فاتورة المياه 2025 من خلال الخطوات التالية:

  • التوجه لأقرب محل أو كشك لديه ماكينة "مصاري".
  • طلب خدمة "دفع فاتورة مياه".
  • تحديد شركة المياه وتقديم رقم الاشتراك.
  • التأكد من صحة البيانات.
  • دفع الفاتورة نقدًا.
  • استلام إيصال السداد فورًا.

مميزات الدفع الإلكتروني لفاتورة المياه 2025

  • متاح على مدار الساعة دون الحاجة للانتظار في الطوابير
  • يُقلل من فرص التأخير والغرامات نتيجة نسيان السداد
  • آمن وسريع وسهل الاستخدام
  • يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي
  • يمكن تتبعه واسترجاع البيانات في أي وقت

نصائح مهمة قبل دفع فاتورة المياه 2025

الاحتفاظ بالإيصال: تأكد من الحصول على إيصال السداد والاحتفاظ به، تحسبًا لأي استفسار أو مشكلة.

مراجعة البيانات: تحقق من اسم المشترك، العنوان، ورقم العداد أو الاشتراك قبل الدفع.

تجنب الغرامات: من الأفضل دفع الفاتورة خلال الأسبوع الأول من كل شهر لتجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة.

استخدام التطبيقات الذكية: إذا كنت تفضل الراحة والخصوصية، استخدم التطبيقات الرسمية مثل "myFawry" أو "Aman" لتسديد الفواتير من منزلك.

التأكد من صلاحية البطاقة البنكية: عند استخدام الفيزا أو بطاقة ميزة، تأكد من أنها فعالة ولديك رصيد قبل الدفع.

فاتورة المياه دفع فاتورة المياه 2025 دفع فاتورة المياه 2025 عبر فوري دفع فاتورة المياه 2025 عبر منافذ فوري دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق myFawry دفع فاتورة المياه دفع فاتورة المياه 2025 مصاري دفع فاتورة المياه 2025 عبر تطبيق أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

ترشيحاتنا

المتهمة

حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

المتهم

الإسكندرية .. القبض على حداد حاول سرقة قطع حديدية من مترو العصافرة

الدولار

قرار جديد بشأن صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة

بالصور

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد