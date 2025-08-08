تشيلسي يعلن خضوع ليفي كولويل لجراحة في الركبة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، امس الخميس، أن مدافعه الشاب ليفي كولويل خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يعني ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم الجديد 2025-2026.

وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي اللندني:"خضع المدافع ليفي كولويل لعملية جراحية ناجحة اليوم بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي. وسيبدأ الآن مرحلة التعافي تحت إشراف الطاقم الطبي في مركز كوبهام التدريبي".

كولويل، البالغ من العمر 22 عامًا، تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من أولى الحصص التدريبية للفريق هذا الأسبوع، ضمن استعدادات "البلوز" للموسم الجديد، حيث سقط أرضًا متألمًا، مما أثار قلق الجهازين الفني والطبي.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الإصابة جاءت في توقيت حساس، حيث كان يُعوَّل على كولويل ليكون عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي كان يعتمد عليه لتشكيل قلب الدفاع في تشكيلته المرتقبة.

رغم نجاح الجراحة، لم يُحدد النادي جدولًا زمنيًا رسميًا لعودة اللاعب، فيما أشارت تقارير إلى أن فترة الغياب قد تمتد إلى عدة أشهر، مما يُثير حالة من الترقب داخل أروقة "ستامفورد بريدج".

وبحسب مصادر صحفية إنجليزية، بدأت إدارة التعاقدات في تشيلسي دراسة الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات، تحسبًا للتحرك نحو التعاقد مع مدافع بديل، لتعويض غياب كولويل الذي كان يُمثل أحد الأعمدة الدفاعية المرتقبة للموسم المقبل.