التعليم تبدأ الاستعداد المبكر للعام الدراسي بخطة انضباط وصيانة شاملة

بدأت وزارة التربية والتعليم استعداداتها المبكرة لـ العام الدراسي الجديد، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط منذ اليوم الأول، وضمان انتظام الدراسة في مختلف المدارس بشكل أفضل من الأعوام السابقة.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتجهيز المدارس من حيث البنية التحتية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تتم على مستوى المؤسسات التعليمية كافة، وتشمل إصلاح المرافق، وتجديد الدهانات، وتوفير المقاعد، على أن تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن هناك لجان متابعة من الإدارات التعليمية ستقوم بجولات تفقدية على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، ضمن خطة تضمن بيئة تعليمية آمنة وجاذبية.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، لإرسال فرق طبية إلى المدارس مع بداية العام الدراسي للكشف على الطلاب، والتعامل الفوري مع أي أمراض معدية، حفاظا على الصحة العامة.