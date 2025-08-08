باشات: زيارة رئيس الوزراء السوداني تعكس خصوصية العلاقة الاستراتيجية مع مصر

قال اللواء حاتم باشات، والقنصل الأسبق لمصر بالسودان، إن زيارة رئيس الوزراء السوداني، البروفيسور كامل الطيب إدريس، إلى القاهرة كأول محطة خارجية له، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتؤكد أن مصر هي شريك رئيسي و مركزي في دعم استقرار السودان وبناء مستقبله مؤكدا ان السودان عمق استراتيجي للقاهرة.

وأضاف اللواء باشات في تصريحات صحفية، أن لقاء رئيس الوزراء السوداني بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، يعكس توافقا واضحا في الرؤى بشأن أولويات المرحلة، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها قضايا الأمن، والتنمية، وإعادة الإعمار، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، بما يصون نسيجها الوطني ويضع حدا لمعاناة الشعب السوداني.

وأكد باشات أن القاهرة كانت دائما حاضرة في مفاصل التاريخ السوداني، داعمة لكل مسعى جاد نحو السلام والاستقرار، وهذه الزيارة تعيد التأكيد على أن مصر تملك مفاتيح التأثير الإقليمي، بما تملكه من رصيد طويل من العلاقات الممتدة مع كل مكونات الشعب السوداني، سياسيا وشعبيا وثقافيا.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين هي روابط متجذرة في عمق التاريخ، تقوم على المصير المشترك والمصالح المتبادلة، مشددا على أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي المصري والإقليمي، وأن دعم المرحلة الانتقالية هناك لم يكن خيارا سياسيا بل التزاما استراتيجيا مصريا ثابتا مشيرا إلى أن زيارة البروفيسور كامل إدريس تمثل محطة مهمة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر والسودان، في ظل ما تملكه القاهرة من خبرات تراكمية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المؤسسية، و مصر تنطلق من روابط تاريخية ومصير مشترك، يجعلها حريصة على أن تكون شريكا فاعلا في جهود بناء السودان واستعادة استقراره داعيا إلى تحويل نتائج الزيارة إلى خطوات عملية ومبادرات تنموية تلبي احتياجات الشعب السوداني وتعزز فرص النهوض الاقتصادي والمؤسسي في المرحلة المقبلة.



وأكد اللواء حاتم باشات أن مصر ستظل، كما كانت، حاضنة وداعمة لكل ما من شأنه إنهاء الأزمة السودانية عبر حلول سياسية شاملة تحفظ دماء الأشقاء، وتصون وحدة الدولة وتعيد مؤسساتها للعمل بكفاءة واستقلالية.