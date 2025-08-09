قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز
انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من الدور المتزايد الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" في نشر محتوى هابط وتوجيه الرأي العام المصري نحو اتجاهات موجهة ومشبوهة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لوعي الأجيال واستقرار المجتمع.

وخلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أكد صبحي أن هذه المنصات لا تعمل فقط على بث المحتوى، بل تقوم أيضًا بجمع كم هائل من البيانات الشخصية للمستخدمين، تشمل العمر، النوع، الاهتمامات، والميل الفكري والاجتماعي، لاستخدامها في حملات إعلانية وسياسية موجهة.

الذكاء الاصطناعي يدعم انتشار المحتوى الهابط

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات أداة رئيسية في دعم هذه العمليات، حيث يُستخدم لترويج المحتوى إلى قوائم "التريند" بطريقة منظمة، تشمل حتى المحتويات المبتذلة أو غير الأخلاقية.

كما يتم الاعتماد على تقنيات متقدمة لتضليل الجهات الرقابية، من خلال إخفاء مصادر التمويل والتلاعب بالبصمة الرقمية.

الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وسيلة لإخفاء الأرباح

وكشف صبحي أن هناك استخدامًا مكثفًا لما يُعرف بـ "الإنترنت المظلم" في بث هذا النوع من المحتوى، حيث يُدار عدد من الحسابات والمواقع من أماكن مجهولة عبر شبكات مشفرة، ويتم تمويلها عبر العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وغيرها، ما يُصعب تتبع مصادر الدخل الفعلي.

وأشار إلى أن أرباحًا ضخمة تُجنى من هذا المحتوى، دون أي رقابة حقيقية، وتُحول غالبًا عبر شركات وهمية مسجلة في دول عربية وأجنبية تُستخدم كغطاء قانوني، موضحًا أن بعض المؤثرين يمتلكون أصولًا بملايين الجنيهات دون مصادر دخل واضحة.

تهديد للأمن المعلوماتي وليس مجرد محتوى ترفيهي

وشدد خبير التكنولوجيا، على أن ما يحدث ليس مجرد جدلا ثقافيا أو حرية تعبير، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعلوماتي والقومي، مطالبًا الدولة بتفعيل منظومة رقابية تقنية وتشريعية للكشف عن شبكات التمويل والتحايل، والتصدي لهذا الخطر المتصاعد.

خبير تكنولوجيا المعلومات منصات التواصل الاجتماعي تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

شباب وشابات السلة 3×3 يتأهلان لكأس العالم بالصين

شباب وشابات السلة 3×3 يتأهلان لكأس العالم بالصين

الجولة الثانية.. فوز النرويج وفرنسا بالمجموعة السادسة في مونديال اليد

فوز النرويج وفرنسا بالمجموعة السادسة في مونديال اليد للناشئين

الزمالك

فيريرا: جمهور الزمالك أصدر إزعاجا كبيرا لـ سيراميكا كليوباترا

بالصور

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد