أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 9-8-2028

أظهرت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير علي مستوي السوق الرسمية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

وسجل سعر الصرف الأجنبي والعربي استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع بدء العمل بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس ولمدة يومين اثنين .

إجازة البنوك

تبدأ إجازة البنوك اعتبارا من صبيحة كل جمعة حتي مساء السبت من كل أسبوع بموجب قرار من البنك المركزي المصري، حيث تقوم فروع البنوك والإدارات العليا بكل بنك علي مستوي الجمهورية بالإمتثال لتلك التعليمات ما لم ترد تعليمات منظمة أخرى.

اسعار العملات الأجنبية

يستمر ثبات سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك حيث

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 56.577 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.05 جنيه للشراء و 65.27 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 35.31 جنيه للشراء و 35.42 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للشراء و 7.6 جنييه للبيع

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.06 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.12 جنيه للشراء و 60.33 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياناني أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 32.99 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.64 جنيه للشراء و 31.74 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.75 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع

سعر العملات العربية

وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه حيث:

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 158.7 جنيه للشراء 159.21 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع

الدرينار البحريني

بلغ الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 128.6 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع

سعر الريال العماني

بلغ سعر الدينار العماني أمام الجنيه نحو 125.93 جنيه للشراء و 126.3 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.29 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 68.29 جنيه للشراء و 68.68 جنيه للبيع.