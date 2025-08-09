قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 9-8-2028

أسعار العملات الأجنبية والعربية
أسعار العملات الأجنبية والعربية
محمد صبيح

أظهرت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا في مستهل تعاملات  اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير علي مستوي السوق الرسمية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

وسجل سعر الصرف الأجنبي والعربي استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع بدء العمل بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس ولمدة يومين اثنين .

إجازة البنوك

تبدأ إجازة البنوك اعتبارا من صبيحة كل جمعة حتي مساء السبت من كل أسبوع بموجب قرار من البنك المركزي المصري، حيث تقوم فروع البنوك والإدارات العليا بكل بنك علي مستوي الجمهورية بالإمتثال لتلك التعليمات ما لم ترد تعليمات منظمة أخرى.

اسعار العملات الأجنبية

يستمر ثبات سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك حيث 

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

سعر اليورو 

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 56.577 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.05 جنيه للشراء و 65.27 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 35.31 جنيه للشراء و 35.42 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للشراء و 7.6 جنييه للبيع

الكرون السويدي 

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.06 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.12 جنيه للشراء و 60.33 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

وصل سعر الـ100 ين ياناني أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 32.99 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.64 جنيه للشراء و 31.74 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.75 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع

سعر العملات العربية

وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه حيث:

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتي 

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 158.7 جنيه للشراء 159.21 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع 

الدرينار البحريني 

بلغ الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 128.6 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع

سعر الريال العماني 

بلغ سعر الدينار العماني أمام الجنيه نحو 125.93 جنيه للشراء و 126.3 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.29 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 68.29 جنيه للشراء و 68.68 جنيه للبيع.

اسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات سعر الصرف الأجنبي والعربي البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

الذهب

مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

ترشيحاتنا

ايرلندا

أيرلندا تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

ارشيفي

43 هزة أرضية تضرب إقليم كامشاتكا الروسي

السعودية

أول تعليق سعودي على إتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة

احتباس السوائل
احتباس السوائل
احتباس السوائل

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد