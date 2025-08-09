فيريرا: جمهور الزمالك أصدر إزعاجا كبيرا لـ سيراميكا كليوباترا

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال ‏فيريرا: "جمهور الزمالك أصدر إزعاج كبير للخصم، وكانت رؤيتهم في المدرج شيء أكثر من رائع"،

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.