نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
رياضة

فيريرا: جمهور الزمالك أصدر إزعاجا كبيرا لـ سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال ‏فيريرا: "جمهور الزمالك أصدر إزعاج كبير للخصم، وكانت رؤيتهم في المدرج شيء أكثر من رائع"،

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على  سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .


وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

الناقد الرياضي عمرو الدردير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك سيراميكا كليوباترا

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة

