دفاع النواب تطالب بتكثيف حملات القبض على "التيك توكر" لحماية المجتمع والشباب

وجه النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب التحية والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والمستشار محمد شوقى النائب العام على جهودهما الناجحة نحو السعي للقضاء على إرهاب التيك توك لحماية المجتمع والشباب المصرى.

وطالب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم، بتكثيف الجهود حتى يتم القضاء نهائياً على مثل هذه الظواهر الخطيرة التى تؤثر سلبياً على القيم والتقاليد المصرية العريقة.

كما طالب من الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والكنيسة المصرية ووزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بنشر الوعي ودعم القيم والأفكار التي تخدم النسيج المجتمعي لمحاربة مثل هذه الظواهر، مؤكداً على ضرورة دعم ومساندة جهود الشرطة المصرية الباسلة والقضاء المصرى الشامخ فى هذا الصدد.

وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى القضاء على مثل هذه الظواهر الشاذة والغريبة والبعيدة كل البعد عن تعاليم الاديان السماوية والقيم والتقاليد المصرية العريقة مناشداً جميع المواطنين بالإبلاغ عن مرتكبى مثل هذه الظواهر الخطيرة لضرب أوكارهم القميئة مع السعي لغلق هذه الصفحات المزرية أسوة بدول أخرى وتقديم القائمين عليها لمحاكمتهم امام القضاء المصرى والنيل منهم بقصاص عادل والإعلان عن سوآتهم بالعقاب الرادع حتى يتطهر المجتمع من هؤلاء.