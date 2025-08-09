قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز شباب الجيزة

أنشطة مراكز الشباب
أنشطة مراكز الشباب
أحمد زهران

تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الشباب والرياضة تنفيذ برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب خلال الفترة من الأحد 10 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025 بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع عبر مجالات الرياضة والإبداع والصحة، والتطوع.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الشبابية والأنشطة المجتمعية لما لها من دور مهم في صقل مواهب الشباب وتوسيع مداركهم وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات الإيجابية مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تعد حاضنة حقيقية لاكتشاف الطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل.

الفعاليات المقررة:

الأحد 10 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) 
مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بجميع مراكز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الاثنين 11 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمراكز شباب إمبابة، نزلة الأشطر، أبو النمرس في الساعة 5 مساءً.

الثلاثاء 12 أغسطس 2025:
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمراكز شباب نزلة الأشطر، منيل شيحة، أبو النمرس، الساعة 5 مساءً.
مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بجميع مراكز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الأربعاء 13 أغسطس 2025:
تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع كلية طب الأسنان بمركز التنمية الشبابية بالحوامدية الساعة 10 صباحًا.
مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة) بمركزي شباب بشتيل والشيخ زايد الساعة 5 مساءً.
قوافل علاجية ووقائية بمركز تنمية الحوامدية الساعة 10 صباحًا.

الخميس 14 أغسطس 2025:
ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.
مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بمركز شباب الجيزة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

الجمعة 15 أغسطس 2025:
ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ودعا محافظ الجيزة شباب وأبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة والبرامج والاستفادة من الفرص التي توفرها مديرية الشباب والرياضة بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية وقادرة على الإسهام في تنمية المجتمع.

اخبار الجيزة مراكز الشباب مركز شباب الجيزة برامج رياضية

