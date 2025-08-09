قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
الكويت تدين مخطط الاحتلال الكامل لغزة وتدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عيد عبد الهادي: البيان العربي الإسلامي يعبر عن موقف صلب وموحد لرفض مخطط احتلال غزة

عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري
عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري
محمد الشعراوي

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان العربي الإسلامي المشترك بشأن التطورات في قطاع غزة جاء ليعبر عن موقف صلب وموحد، رافض بشكل قاطع التحركات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية على القطاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فجًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال بالقوة.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن هذا الموقف الجماعي يبعث برسائل قوية إلى المجتمع الدولي بأن العالم العربي والإسلامي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات طمس الهوية الفلسطينية وابتلاع الأرض.

وتابع: ما تضمنه البيان من إدانة شديدة للجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين من قتل وتجويع وتهجير قسري، يؤكد أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، وأنها ستظل موضع متابعة وضغط سياسي ودبلوماسي على مختلف المستويات، مشدداً على أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة والضفة والقدس الشرقية، تمثل جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وأشار عبد الهادي، إلى أن الرسائل الإنسانية التي حملها البيان، من دعوة لوقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون شروط، تعكس التزام الدول العربية والإسلامية بالقيم الإنسانية وبحماية المدنيين، كما تبرز الحرص على إنهاء معاناة سكان غزة الذين يواجهون حصارًا خانقًا منذ ما يقارب العامين، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وأضاف عبد الهادي، أن دعم البيان للجهود المصرية والقطرية، بالتنسيق مع أطراف دولية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يعكس إدراكًا لأهمية الحلول السياسية والدبلوماسية كمدخل رئيسي لتخفيف التصعيد والانتقال نحو معالجة جذرية للصراع.

عيد عبد الهادي المشروعات الصغيرة الحرية المصري غزة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

أكاديمية الأزهر تستقبل الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج "إعداد الداعية المعاصر"

أكاديمية الأزهر تستقبل الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج "إعداد الداعية المعاصر"

دار الإفتاء

الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا

بالصور

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد