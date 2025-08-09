على مدار يومين.. صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية في برج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية علي مدار يومين بوحدة عبد الباسط بإدارة برج العرب الطبية والتي تبعد ٢٧ كم عن اقرب مستشفي (مستشفي برج العرب العام ).

وقال الدكتور محمد بدران مدير الشئون الصحية أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبيه (باطنه- اطفال- نساء-جراحة- أسنان- تنظيم اسره) من خلال العيادات المتنقلة و الثابتة وشارك فيها ٣١ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ٦٥١ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ،كما تم تحويل ١١ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه تم خلال القافلة إجراء ١٤٧ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٠٦ تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ١٧٦ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٣٢٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.