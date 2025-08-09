قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
محافظات

على مدار يومين.. صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية في برج العرب

أحمد بسيوني

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية علي مدار يومين بوحدة عبد الباسط بإدارة برج العرب الطبية والتي تبعد ٢٧ كم عن اقرب مستشفي (مستشفي برج العرب العام ).

وقال الدكتور محمد بدران مدير الشئون الصحية أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبيه (باطنه- اطفال- نساء-جراحة- أسنان- تنظيم اسره) من خلال العيادات المتنقلة و الثابتة وشارك فيها ٣١ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ٦٥١ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ،كما تم تحويل ١١ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه تم خلال القافلة إجراء ١٤٧ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٠٦ تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ١٧٦ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٣٢٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

الاسكندرية مديرية الصحة برج العرب قافلة مجانية صحة الاسكندرية

المزيد

