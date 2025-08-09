هيئة تنشيط السياحة تشارك فى معرض Imex Las Vegas 2025

تعتزم هيئة تنشيط السياحة ، المشاركة في معرض Imex Las Vegas 2025 ، المزمع عقده بمدينة لاس فيجاس الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025.

تنشيط السياحة



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، فى مستند حصل عليه “صدى البلد”، أن معرض Imex Las Vegas 2025 ، أحد أهم المعارض المهنية المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات بأمريكا الشمالية وحظي بمشاركة قرابة 15873 عارض فى دورته السابقة من مختلف دول العالم.



أشارت الهيئة، إلى أن قيمة المشاركة فى جناح المعرض تبلغ 3500 يورو، تسدد باحدى وسائل الدفع غير النقدية او بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.



يذكر أن تشارك هيئة تنشيط السياحة المصرية في العديد من المعارض والبورصات السياحية ، حول العالم لترويج جميع المقاصد السياحية المصرية، والمنتجات السايحية المتنوعة مابين الثقافية والترفيهية والبيئيةوالروحية.

كما تتبني هيئة التنشيط العديد من الفعاليات عبر دعوة المؤثرين والصحفيين والإعلاميين الدوليين، لزيارة مقاصد مصر المتنوعة والزاخرة بالأنشطة السياحية.

