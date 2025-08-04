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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك بـ المعرض السياحي ITB CHINA 2026

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي ITB CHINA 2026 ، شنغهاي الصين المنعقد من 26 إلى 28 مايو 2026 ،في إطار دورها الهام لترويج وتسويق المقصد السياحي المصري.


أوضحت هيئة تنشيط السياحة ، فى إخطار حصل "صدى البلد على نسخة منه ،أن المعرض السياحي ITB CHINA 2026 ،يعد من أهم المعارض السياحية المتخصصة في الصين ويشارك به أكثر من 600 عارض من 80 دولة مختلفة حول العالم وأكثر من 750 شركة صينية.

المعرض السياحي ITB CHINA


أفادت هيئة تنشيط السياحة ، أن المعرض يوفر فعاليات متعددة للتوصال المهنى وسوف يشارك به منظمى الرحلات وشركات السياحة والمتخصصين فى سياحة MICE ، والمؤسسات الفندقية وغيرهم ويحظى الحدث بتغطية إعلامية واسعة.


نوهت الهيئة ، أن قيمة الاشتراك بـ جناح المعرض المذكور بمبلغ 2750 يورو ،يسدد باحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرف السياحة.
 

تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة المعرض السياحي ITB CHINA ITB CHINA السياحة

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