قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات خادشة.. نعمة أم إبراهيم تواجه الحبس والسبب تيك توك

فيديوهات خادشة.. نعمة أم إبراهيم تواجه الحبس والسبب «تيك توك»
فيديوهات خادشة.. نعمة أم إبراهيم تواجه الحبس والسبب «تيك توك»
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم صانعة المحتوي علي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات الخادشة التي تقدمها على صفحتها الشخصية عبر منصة تيك توك.

جاء بيان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية يكشف، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة.

وتم ضبط المذكورة نعمة ام إبراهيم مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التيك توكر نعمة أم إبراهيم وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات| شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.. مسار أكاديمي وفرص تخصص متعددة

الدكتورة منال عوض

منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

كلية المراقبة الجوية

دفعة جديدة تلتحق بكلية المراقبة الجوية .. صور

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد