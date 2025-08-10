فيديوهات خادشة.. نعمة أم إبراهيم تواجه الحبس والسبب «تيك توك»

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم صانعة المحتوي علي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات الخادشة التي تقدمها على صفحتها الشخصية عبر منصة تيك توك.

جاء بيان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية يكشف، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة.

وتم ضبط المذكورة نعمة ام إبراهيم مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.