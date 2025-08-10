قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرّب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
سر غياب مصطفى فتحي عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة .. «الغندور» يكشف
فرج عامر: سموحة فرّط في الفوز على طلائع الجيش.. والهاني سليمان يتحمّل مسئولية الهدف
عبد المنعم سعيد: حماس حركة مكشوفة تحاول الانخراط في حروب خاسرة
من رئاسة وزراء تشاد إلى السجن 20 عامًا.. القصة الكاملة لمُحاكمة زعيم المعارضة سوكسيس ماسرا
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حوادث

رفض والدها طلبها فتخلصت من حياتها.. اعرف السبب
إسلام دياب

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب رفض والدها زواجها من شخص تربطه بها علاقة عاطفية وفقا للمعلومات والتحريات الأولية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ليس بها إى أثار ظاهرية، بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأ فريق من رجال المباحث الجنائية فى إجراء التحريات والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وأشارت المعلومات الأولية إلى قيام الفتاة بالتخلص من حياتها بعد تناولها قرص غلة، مما أدى إلى وفاتها في الحال، بسبب رفض والدها لشخص تقدم لزوجها كانت على علاقة عاطفية به ورفض والدها الزواج منه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

