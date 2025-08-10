رفض والدها طلبها فتخلصت من حياتها .. اعرف السبب

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب رفض والدها زواجها من شخص تربطه بها علاقة عاطفية وفقا للمعلومات والتحريات الأولية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ليس بها إى أثار ظاهرية، بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأ فريق من رجال المباحث الجنائية فى إجراء التحريات والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وأشارت المعلومات الأولية إلى قيام الفتاة بالتخلص من حياتها بعد تناولها قرص غلة، مما أدى إلى وفاتها في الحال، بسبب رفض والدها لشخص تقدم لزوجها كانت على علاقة عاطفية به ورفض والدها الزواج منه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.