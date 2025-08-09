قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المجموعة الثالثة| انتصار ساحق لإسبانيا على صربيا .. وخسارة ثالثة للجزائر في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
كريم عاطف

حقق منتخب إسبانيا انتصارا ساحقا على صربيا بفارق ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة العالم لليد 2025 تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حاليا وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري .

وتغلبت إسبانيا على صربيا بنتيجة 42-24 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لليد 2025 تحت 19 عاما.

وتأهلت إسبانيا كأول المجموعة الثالثة إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد 2025 تحت 19 عاما، بينما جاءت صربيا في المركز الثاني كوصيف للمجموعة.

وعلى جانب أخر، تغلبت كرواتيا على الجزائر بنتيجة 35-29، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة العالم لليد تحت 19 عاما.

وبذلك تحصد كرواتيا أول نقطتين لها في المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور التمهيدي.

وستتأهل إسبانيا إلى الدور الرئيسي برصيد نقطتين بفضل فوزها على صربيا التي صعدت إلى الدور الرئيسي بدون أية نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

إسبانيا أول المجموعة برصيد 6 نقاط

صربيا ثانيا برصيد 4 نقاط

كرواتيا ثالثا برصيد نقطتين

الجزائر رابعا بدون أية نقاط.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

