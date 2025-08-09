قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ختام الأول بمونديال اليد .. أرقام مميزة لمنتخب مصر قبل انطلاق الدور الرئيسي

إسلام مقلد

اختتمت منافسات دور المجموعات الأول من بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات.

إذ تغلب ناشئو الفراعنة على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وجاءت أبرز الأرقام التي حققها منتخب مصر كالآتي:

- العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات

- أقوى هجوم في المجموعة بعد تسجيل 118 هدفا

- أقوى دفاع في المجموعة بعد استقبال 83 هدفا

- الحصول على جائزة رجل المباراة في الـ 3 مواجهات (عمر بركة - علي مدبولي - عادل العتر)

- خامس أقوى هجوم في البطولة

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالآتي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية.

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا.

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك.

وتقام مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 أغسطس الجاري.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر

