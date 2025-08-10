الزراعة: الاستفادة من البحوث العلمية في زيادة المحاصيل وتقليل تكاليف الإنتاج

شكل د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لجنة للمتابعة الميدانية وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لضمان رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق أعلي إنتاجية من المحاصيل البستانية والحقلية وتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد من المحاصيل.



وفي مستهل أعمال اللجنة تفقد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، يرافقه الدكتور حسن فتح الله، رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية عدد من المواقع الإنتاجية والبحثية في محافظة البحيرة لتقييم الأداء وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح في تصريحات صحفية إن هذه التكليفات لمختلف القطاعات والإدارة والمعاهد البحثية تهدف لمتابعة الأعمال والإستفادة من البحوث العلمية في زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الإنتاج مشيرا إلي أهمية الإستفادة مخرجات البحوث العلمية لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي.

وبدأت الجولة بزيارة ميدانية لمزارع قطاع الإنتاج بمنطقة النوبارية، وتحديدًا مزرعة جناكليس، حيث تم خلال الزيارة تفقد سير العمل ومراجعة النظم والتقنيات المستخدمة في إدارة العمليات الزراعية لمختلف المحاصيل الحقلية الصيفية والبستانية.



وأشاد "المغربي" بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة، بما يخدم أهداف القطاع الزراعي مشيرا إلي أهمية تنفيذ تطبيقات البحوث في زيادة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاجية المحصولية لمختلف انواع المحاصيل البستانية والحقلية.



وقام وكيل مركز البحوث الزراعية بزيارة إلى محطة بحوث البساتين بجنوب التحرير، بحضور د أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. تم خلال الزيارة استعراض الأنشطة البحثية والتجريبية التي تقوم بها المحطة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج لدعم سياسات التنمية الزراعية المستدامة.

كما شملت الجولة زيارة إلى مزرعة عبد المنعم رياض بمنطقة البستان التابعة لمحافظة البحيرة، حيث تم مناقشة آليات التعاون المشترك في رصد وتحليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية. وأكد الحاضرون على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة متبقيات المبيدات، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.



وفي ختام الجولة، نقل الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية تحيات وزير الزراعة، وشكر العاملين على جهودهم المبذولة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. والأمن الغذائي.