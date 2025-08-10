تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و518 شاحنة و135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و337 شاحنة و111 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و 181 شاحنة و24 سيارة.

وذكر بيان للهيئة اليوم /الأحد/ - أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينة Wind South لشحن فوسفات.

بينما غادرت العبارة أمل، مشيرا إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 2600 طن بضائع و264 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1212 راكبا بموانيها.

